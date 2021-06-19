ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау "угрозу" от газопровода "Северный поток-2", сообщил госдепартамент в пятницу. Нефтяные котировки перешли к росту

"Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по борьбе с угрозой, которую представляет трубопровод "Северный поток 2" для европейской энергетической безопасности", — говорится в сообщении.

Под европейской энергобезопасностью США понимают в основном политику сокращения поставок углеводородов из России в Европу.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.