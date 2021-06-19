ЛА-ПАС, 18 июн — ПРАЙМ. Боливия возобновляет проект металлургического завода на одном из крупнейших в мире месторождений Эль Мутун, который был приостановлен при временном президенте Жанин Аньес, сообщил глава государства Луис Арсе. Холодные зимы. Как запуск "Северного потока-2" обрушит ГТС Украины

"Мы реактивируем проект Эль Мутун, потому что стратегический путь правительства — это индустриализация наших природных ресурсов", — сказал Арсе на церемонии запуска проекта, которая транслировалась в его Twitter.

Он напомнил, что во время правления временного правительства были приостановлены многие проекты, госинвестиции в инфраструктуру, был нанесен большой ущерб экономике страны.

В свою очередь, министр горной промышленности и металлургии Рамиро Вильявисенсьо сообщил, что сталелитейный завод будет запущен в 2023 году совместно с китайской компанией Sinosteel.

Первоначальная мощность завода оценивается в 194 тысячи тонн для внутреннего рынка. Впоследствии возможен выход на экспорт. Инвестиции оцениваются в 546 миллионов долларов.

Эль Мутун — это одно из крупнейших месторождений железной руды с запасами в минимум 40 миллиардов тонн.