МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Австралия подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) для запуска процесса разрешения споров с Китаем в вопросе введения им антидемпинговых пошлин в отношении австралийского вина, сообщил министр торговли Австралии Дэн Техан. Мишустин призвал не допускать превращения сферы услуг в источник инфекции

"Австралия будет защищать интересы австралийских виноделов, предпринимая меры во Всемирной торговой организации в вопросе введения Китаем антидемпинговых пошлин в отношении австралийского вина. Решение начать процесс разрешения споров было принято после широких консультаций с австралийскими виноделами", — говорится в заявлении Техана на сайте, возглавляемого им, ведомства.

Китай в конце ноября 2020 года ввел ввозные пошлины на австралийское вино до 212,1%. Как ожидалось, пошлины сильно ударят по австралийским виноделам, которые заявили, что ищут другие рынки сбыта. Китай оставался крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим рынком для экспорта австралийского вина.

Отношения КНР и Австралии ухудшились в последнее время по ряду направлений.