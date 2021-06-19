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Министр торговли Австралии: Канберра подаст жалобу в ВТО из-за пошлин КНР
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Австралия подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) для запуска процесса разрешения споров с Китаем в вопросе введения им антидемпинговых пошлин в отношении... ПРАЙМ, 19.06.2021
вто, китай, австралия, вино, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Австралия подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) для запуска процесса разрешения споров с Китаем в вопросе введения им антидемпинговых пошлин в отношении австралийского вина, сообщил министр торговли Австралии Дэн Техан.
"Австралия будет защищать интересы австралийских виноделов, предпринимая меры во Всемирной торговой организации в вопросе введения Китаем антидемпинговых пошлин в отношении австралийского вина. Решение начать процесс разрешения споров было принято после широких консультаций с австралийскими виноделами", — говорится в заявлении Техана на сайте, возглавляемого им, ведомства.
Китай в конце ноября 2020 года ввел ввозные пошлины на австралийское вино до 212,1%. Как ожидалось, пошлины сильно ударят по австралийским виноделам, которые заявили, что ищут другие рынки сбыта. Китай оставался крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим рынком для экспорта австралийского вина.
Отношения КНР и Австралии ухудшились в последнее время по ряду направлений.