ТЕГЕРАН, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов. Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолёты из Украины

"Передачу послания подтверждаем", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с избранием, выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.

В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов — 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.