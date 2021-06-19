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Путин поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране
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Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе... ПРАЙМ, 19.06.2021
международные отношения, владимир путин, иран, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТЕГЕРАН, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.
"Передачу послания подтверждаем", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с избранием, выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов — 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.