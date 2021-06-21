МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон и исполнительный директор Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Константин Старыш в ходе визита в Россию провели встречи с представителями молдавской диаспоры.

Первая встреча прошла 18 июня во Дворце молодежи в Санкт-Петербурге, 19 июня — в Москве в большом зале гостиницы "Золотое кольцо".

В российскую столицу приехали соотечественники Додона, которые сейчас проживают в российских городах. Беседа с лидерами избирательного блока коммунистов и социалистов, который эксперты считают фаворитом на внеочередных парламентских выборах, намеченных в Молдавии на 11 июля, продолжалась больше двух часов. Были затронуты волновавшие участников вопросы: как развивать экономические и торговые связи с Россией, мерах социальной поддержки и, конечно, о вакцинации от коронавируса.

Додон рассказал, что благодаря помощи России в Республике Молдова удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. "В апреле-июне 2021 года в Молдову Россия поставила бесплатно 180 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще 200 тысяч мы планируем закупить", — отметил он.

Помимо этого, Россия оказала гуманитарную помощь Молдове в начале эпидемии, предоставив 10 тысяч тест-систем для диагностики и оказав содействие для доставки гуманитарного груза из Китая.

Додон подчеркнул, что такая поддержка в борьбе с пандемией со стороны Москвы — далеко не частный случай. Он говорит о важности сохранения и укрепления взаимодействия между государствами.

"Молдова без дружбы с Россией не выживет — нас просто проглотят, как хотят некоторые западники, и будут использовать против России. — К сожалению, наш президент [президент Республики Молдова — Майя Санду — прим. ред.] сейчас под внешним управлением. В результате ни одно решение не принимается, если не дается добро внешних западных кураторов — американцев, европейцев", — заявил он.

В такой ситуации, пояснил он, Молдове трудно будет сохранить свою независимость.

Додон и Старыш отметили, что в настоящее время, когда реально назрела угроза потери государственности, очень важно коммунистам и социалистам действовать сообща.

"Мы объединили наши усилия ради спасения родного дома. Все понимают, что мы — политическая, патриотическая и профессиональная сила. По сути, нам удалось восстановить команду управленцев, которая с 2001 по 2009 год успешно руководила республикой и эффективно решала экономические проблемы", — отметил Старыш.

Лидеры блока коммунистов и социалистов рассказали о совместной программе, с которой они идут на внеочередные парламентские выборы. В фокусе наиболее важные направления — экономическое развитие страны, улучшение качества жизни людей и преодоление бедности. Командой ПСРМ и ПКРМ установлены приоритеты на ближайшие четыре года по нескольким направлениям: индустриализация экономики, развитие сельского хозяйства, системы медицинской помощи и местной инфраструктуры, сокращение неравенства доходов населения, качественное образование.

Один из ключевых вопросов встречи встало экономическое сотрудничество с Россией. Как заявил председатель Союза русско-молдавских предпринимателей Максим Морошан, экспорт в Россию последние годы стремительно сокращался. "Если в 2009 году 90% экспорта молдавской продукции уходило на российские рынки, в 2012 и 2014 годах — 56%, в 2020-м — 30%", — отметил он, спросив, как представители блока коммунистов и социалистов намерены исправлять ситуацию.

Додон видит причины сложившейся ситуации в том, что в 2014 году Молдова подписала соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. "Мы были против, протестовали, проводили митинги, даже в Брюсселе против этого соглашения выступали — говорили, что торопимся", — напомнил он, подчеркнув, что сохранение торговых отношений с Россией является одной из приоритетных задач. "Мы знаем как, и мы это делаем", — заключил он.

Он также напомнил, что во время своего нахождения на посту президента Молдавии он смог договориться с Владимиром Путиным о предоставлении Молдове существенных преференций в двусторонней торговле. В частности, на ряд ключевых товарных позиций молдавского экспорта в Россию была введена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Помимо этого, разработан комплекс действенных мер поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадали от сильной засухи в прошлом году.

Среди других важных тем, касающихся непосредственно представителей молдавской диаспоры — просроченные из-за пандемии миграционные документы и трудовые патенты. Первый уже удалось решить совместными усилиями: в результате до 30 сентября нынешнего года продлен срок нахождения в Российской Федерации граждан Республики Молдова.