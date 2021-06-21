2021-06-21T00:44:03+03:00
2021-06-21T00:44:03+03:00
2021-06-21T00:44:03+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210621/833983588.html
Белоруссия рассчитывает нарастить экспорт товаров и услуг в Китай
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белоруссия рассчитывает в перспективе нарастить экспорт товаров и услуг в КНР с более чем миллиарда долларов в 2020 году до 5 миллиардов, сообщил первый замглавы белорусского... ПРАЙМ, 21.06.2021
белоруссия, китай, продукция, услуги, товары, экспорт, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83398/35/833983565.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83398/35/833983565.jpg
https://1prime.ru/images/83398/35/833983564.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83398/35/833983564.jpg
https://1prime.ru/images/83398/35/833983552.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83398/35/833983552.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210618/833970190.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 20 июн — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в перспективе нарастить экспорт товаров и услуг в КНР с более чем миллиарда долларов в 2020 году до 5 миллиардов, сообщил первый замглавы белорусского минэкономики Юрий Чеботарь.
"Мы сегодня анализируем, что же можно предложить еще нашим китайским друзьям, чтобы увеличить экспорт в эту страну. Надо отметить, что в прошлый пандемийный год экспорт товаров и услуг в Китай составил больше 1 миллиарда долларов США… Потенциально мы рассчитываем — этот рынок для нас где-то около 5 миллиардов. Это на перспективу работать нашим компаниям", — сказал Чеботарь в интервью телеканалу СТВ, текст которого размещен на его сайте в воскресенье.
Как уточнил первый замминистра, республика продает Китаю "много позиций", особенно увеличилась продажа продуктов питания. По словам Чеботаря, в Минске ставят в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Он полагает, что это создаст для Белоруссии "хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям", например, в Минске видят потенциал в нефтехимии.
Кроме того, первый замглавы минэкономики сообщил, что Белоруссия и КНР готовят соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях.