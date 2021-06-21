МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. На 3000 предприятий первой категории по уровню негативного воздействия будут установлены минимум 3 или 4 датчика автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову от 19 мая, пишут "Известия". Китай поднимет цены на топливо

Датчики автоматического контроля будут, в том числе установлены на дымовые трубы и вентиляционные шахты.

За четыре года бизнес потратит на данные системы около 300 миллиардов рублей, рассказало издание.

Оснащение оборудованием мелких источники выбросов не несет пользы для экологии, но увеличивает стоимость системы контроля выбросов в 2 раза, указал глава РСПП.

Бизнес выступает с инициативой пересмотреть вопрос о системах контроля выбросов для источников загрязнения, которые наносят ущерб окружающей среде менее 10%. В России оценили новые возможные санкции США к "Северному потоку-2"

Датчики контроля вредных веществ должны быть установлены на все предприятия, которые могут загрязнить экологию, отметили в Минприроды.

В Минпромторге считают, что можно назвать вероятной ситуацию, когда загрязнение будет невелико, а стоимость датчика будет высока.

"Такой ситуации нельзя допустить, и должна быть разумная система регламентированных процедур. Нужно понимать где и какие датчики ставить, как и какие источники загрязнения оснащать. Возможно также применение математических методов, которые позволят оптимизировать издержки компаний на оснащение необходимыми датчиками", — заявили в Минпромторге.