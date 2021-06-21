МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минтруд и "Единая Россия" разрабатывают нововведения в Трудовой кодекс России, чтобы защитить новые категории работников, пишут "Известия".

К новым категориям относятся многие работники:

таксисты,

курьеры,

репетиторы,

другие группы

В России появилась так называемая "платформенная занятость". Речь идет о трудовых отношениях между интернет-платформой и исполнителем заказа, сообщили изданию в Минтруде.

Законодательная инициатива позволит добиться социальной защищенности самозанятых граждан, объяснили в пресс-службе ведомства.

На полях Петербургского международного экономического форума министр труда России Антон Котяков сказал, что режим самозанятости не означает, что гражданин получает пенсионные накопления. Путин подведет итоги работы Госдумы седьмого созыва

Люди, которые работают в рамках цифровых платформ не могут пользоваться социальными гарантиями в связи с утратой заработка, несчастным случаем или по больничному листу, не имеют оплачиваемого отпуска, пояснил глава министерства. Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара

Сервисы уже осуществляют ряд проектов по поддержке персонала.

Платформа "Яндекс Go" сейчас осуществляет отработку программы по льготному страхованию своих работников. В "Яндекс Go" полагают, что работник сам может определить, сколько средств он будет тратить на страховые взносы, а сервис будет заниматься запуском своих мер поддержки сотрудников, отметило издание.

В законодательной норме может быть форма "платформенной» занятости. Также следует предусмотреть такие условия её осуществления, которые в том числе будут учитывать необходимость предоставления самозанятым обозначенных выше гарантий в новых условиях. В связи с этим потребуется изменение ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход", а также Закона "О занятости населения в Российской Федерации", — сообщила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.