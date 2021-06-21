МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах сочли интересным заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с Вашингтоном, но ожидают дополнительных разъяснений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. США пригрозили Китаю изоляцией

"Мы считаем его заявления на этой неделе интересным сигналом. Мы подождем, чтобы понять, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас относительно потенциального продвижения вперед", — заявил он в эфире телеканала ABC.

Салливан напомнил: ранее президент США Джо Байден заявлял о готовности "к принципиальным консультациям с Северной Кореей". Целью глава государства назвал "полную денуклеаризацию" Корейского полуострова.

"Мы ожидаем ясного сигнала от Пхеньяна относительно того, готовы ли они встретиться для начала работы на этом направлении", — отметил помощник президента США.

Напомним, что в минувшую субботу, 19 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова как к ведению диалога с США, так и к возможному противостоянию.