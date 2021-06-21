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В США выразили надежду на скорый ответ КНДР о возобновлении диалога
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В Соединенных Штатах сочли интересным заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с Вашингтоном, но ожидают дополнительных... ПРАЙМ, 21.06.2021
сотрудничество, китай, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах сочли интересным заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с Вашингтоном, но ожидают дополнительных разъяснений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы считаем его заявления на этой неделе интересным сигналом. Мы подождем, чтобы понять, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас относительно потенциального продвижения вперед", — заявил он в эфире телеканала ABC.
Салливан напомнил: ранее президент США Джо Байден заявлял о готовности "к принципиальным консультациям с Северной Кореей". Целью глава государства назвал "полную денуклеаризацию" Корейского полуострова.
"Мы ожидаем ясного сигнала от Пхеньяна относительно того, готовы ли они встретиться для начала работы на этом направлении", — отметил помощник президента США.
Напомним, что в минувшую субботу, 19 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова как к ведению диалога с США, так и к возможному противостоянию.