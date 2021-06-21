МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. США и ЕС расширили ограничительные меры в отношении граждан и организаций Белоруссии. К воздушной блокаде Белоруссии присоединились еще семь стран

Как сообщило министерство финансов США, американские санкции коснутся 16 физлиц, и пяти ведомств: КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко — Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США. Также под ограничения американского минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

САНКЦИИ ЕС

Европейский союз добавил в расширенный санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и 8 организаций, говорится в заявлении Совета ЕС. Список был ранее согласован постоянными представителями стран ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физлиц и восьми организаций. Это решение было принято на фоне очередного витка серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и репрессий в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", — указывается в документе. Главы МИД ЕС согласовали экономические санкции против Белоруссии

Добавляется, что в новый санкционный список Евросоюза попали государственные деятели, крупные бизнесмены, а также силовики и белорусские компании.

Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затрагивает как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.

ЕС в настоящее время также готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре.

САНКЦИИ КАНАДЫ

Канада ввела санкции против 17 физических лиц и пяти компаний из Белоруссии из-за якобы систематических нарушений прав человека после инцидента с самолетом в Ryanair в Минске, сообщает министерство иностранных дел страны. МИД Белоруссии видит явное нежелание Запада расследовать случай с Ryanair

В новый санкционный список Канады вошли такие организации, как предприятие по аэронавигационному обслуживанию "Белаэронавигация", автопроизводители МАЗ и БЕЛАЗ, "Новая нефтяная компания" и Bremino Group.

Кроме того, Великобритания объявила о введении санкций против белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании (БНК), говорится в заявлении британского правительства.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко — избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

В Минске заявляли об ответе на санкции — в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.