МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Контрольно-счетные органы России и Белоруссии предлагают размещать на банковских депозитах временно-свободные остатки бюджета Союзного государства, которые, по оценке аудиторов, к началу 2022 года будут составлять около 200 миллионов рублей, говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета государственного контроля Белоруссии на отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год. "Газпром" забронировал допмощности для прокачки газа через Украину

"По мнению Счетной палаты и Комитета госконтроля, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о размещении временно свободных остатков средств бюджета Союзного государства на банковские депозиты", — сказано в документе.

"По информации постоянного комитета, на 1 января 2022 года сумма предполагаемых свободных остатков составит 200,3 миллиона рублей (расчетно), ставка Национального банка Республики Беларусь на безотзывный (годовой) депозит на 30 апреля 2021 года составляла 4,2%, на шесть месяцев – 3,5%", — отмечается в отчете. Таким образом, по расчетам аудиторов, в случае размещения свободных остатков на банковский депозит размер дохода за год составит более 8 миллионов рублей, а за шесть месяцев – 3,5 миллиона рублей. В России планируется строительство нового завода СПГ

Аудиторы также отмечают снижение остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет: если в 2018 году их сумма превышала 2,8 миллиарда рублей, то в 2020 году они сократились до почти 550 миллионов рублей. Это происходит в основном благодаря улучшению ситуации с исполнением бюджета.

Бюджет Союзного государства в прошлом году был исполнен с профицитом, который сократился в 2020 году по сравнению с предшествующим годом почти втрое: с 144,4 миллиона рублей до 54,4 миллиона рублей. Доходы бюджета за 2020 год, согласно уточненной росписи, составили 5,54 миллиарда рублей, расходы – 5,486 миллиарда рублей.