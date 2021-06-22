МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Германии заявит о позиции Белого дома, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, пишет РИА Новости. Индекс DJIA вырос более чем на 550 пунктов

"Вы заметили, что позиция администрации остается очень ясной. Мы будем, конечно, подчеркивать наши убеждения, что это угрожает энергобезопасности Европы и Украины, является геополитическим проектом РФ", — прокомментировал представитель госдепа.

Госсекретать отправится в Европу 22-29 июня. В Берлине состоится встреча Блинкена с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Белый дом хочет получить подтверждение, что Россия "не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других", сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что администрация Джо Байдена убеждена, что остановить строительство "Северного потока-2" с использованием санкций не получится.

"Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски (от трубопровода)", — резюмировал дипломат. Путин поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Блинкен собирается рассмотреть вопрос переговоров с Украиной о трубопроводе и энергобезопасности, утверждают в Государственном департаменте.