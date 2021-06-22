МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Германии заявит о позиции Белого дома, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, пишет РИА Новости.

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"Вы заметили, что позиция администрации остается очень ясной. Мы будем, конечно, подчеркивать наши убеждения, что это угрожает энергобезопасности Европы и Украины, является геополитическим проектом РФ", — прокомментировал представитель госдепа.

Госсекретать отправится в Европу 22-29 июня. В Берлине состоится встреча Блинкена с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Белый дом хочет получить подтверждение, что Россия "не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других", сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что администрация Джо Байдена убеждена, что остановить строительство "Северного потока-2" с использованием санкций не получится.

"Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски (от трубопровода)", — резюмировал дипломат.

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Блинкен собирается рассмотреть вопрос переговоров с Украиной о трубопроводе и энергобезопасности, утверждают в Государственном департаменте.