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Госсекретарь США заявит об угрозах от "Северного потока-2"
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Германии заявит о позиции Белого дома, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, пишет РИА Новости. "Вы... ПРАЙМ, 22.06.2021
энтони блинкен, северный поток - 2, вашингтон, госдеп, nord stream 2 ag, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Германии заявит о позиции Белого дома, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, пишет РИА Новости.
"Вы заметили, что позиция администрации остается очень ясной. Мы будем, конечно, подчеркивать наши убеждения, что это угрожает энергобезопасности Европы и Украины, является геополитическим проектом РФ", — прокомментировал представитель госдепа.
Госсекретать отправится в Европу 22-29 июня. В Берлине состоится встреча Блинкена с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.
Белый дом хочет получить подтверждение, что Россия "не будет использовать энергетику как оружие против Украины и других", сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что администрация Джо Байдена убеждена, что остановить строительство "Северного потока-2" с использованием санкций не получится.
"Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски (от трубопровода)", — резюмировал дипломат.
Блинкен собирается рассмотреть вопрос переговоров с Украиной о трубопроводе и энергобезопасности, утверждают в Государственном департаменте.