МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Состояние американской экономики может навсегда остаться ниже допандемийного уровня, пишет CNN на основании расчета специального индекса по 37 показателям, которые определяют благосостояние жителей и условия на рынках США с наступлением коронавируса. Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

Материал был подготовлен изданием совместно с финансовыми аналитиками американской компании Moody's Analytics.

Итак, эксперты пришли к выводу, что население и бизнес в США прошли долгий путь после разрушительного спада из-за пандемии коронавируса за прошлый год. Однако страна оказалась близка к точке невозврата к уровню жизни до COVID, и всех проблем, с ним связанных.

Индекс возврата к норме (The Back-to-Normal Index), в числе прочего, включает данные:

об объемах кредитования,

количестве заявок на пособия по безработице,

число объявлений о вакансиях,



информацию о внутренних авиаперелетах,

заполняемость отелей.

18 июня этого года, пишет издание, этот показатель достиг максимума пандемийной эпохи в 93%. ОтмечаетсЯ, что благоприятное значение индекса — 100.

Главными препятствиями восстановлению экономики аналитики считают проблемы с туризмом из-за коронавирусных ограничений и новый формат труда: большая часть офисных работников так и остались на удаленке. Это вносит структурные изменения в традиционные бизнес-процессы.

Помимо этого эксперты говорят о том, что число обращений за пособием по безработице все еще вдвое больше, чем до пандемии.

Они прогнозируют, что ускорение роста экономики США возможно только при повышении интереса инвесторов к проектам страны, а также с учетом нового устройства рынка.