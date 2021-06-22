МИНСК, 22 июн — ПРАЙМ. МИД Белоруссии заявил, что объявленные западными странами новые санкции против Минска не будут иметь ожидаемого эффекта. Минск увидел предпосылки экономической войны в новых санкциях Запада

Согласно обнародованному в понедельник заявлению совета ЕС, Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии: "все будет зависеть от ситуации в стране". Канада в понедельник ввела санкции против 17 физических лиц и пяти компаний Белоруссии, Великобритания — против предприятия "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании, а также в отношении 11 физических лиц. Минфин США расширил санкции против Белоруссии, добавив меры в отношении 16 физических лиц и пяти ведомств и организаций.

"Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования. Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта", — говорится в комментарии МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Белоруссии, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.