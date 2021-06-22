МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой двадцатки" (G20) намерены поддержать договоренности о введении глобальной минимальной ставки налога для корпораций, сообщает Reuters со ссылкой на черновик общего заявления представителей государств. Поясняется, что заявление планируется сделать по результатам готовящейся встречи 9-10 июля этого года. В Госдуме предложили еще раз повысить налоги для богатых

В частности, международным гигантам, таким как американские корпорации Google, Facebook, Apple или Amazon, помимо минимальной ставки налога грозит еще одно нововведение: им больше не позволят избегать выплат в бюджеты стран, где они получают прибыль. В документе говорится о поддержке основных элементов двух ключевых направлений плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они предполагают такие меры для решения ситуации с распределением прибыли гигантов.

Агентство пишет: в черновике никакой конкретики по заявлению пока не содержится.

На следующей неделе ОЭСР запланировала встречу с участием представителей около 140 стран. им и предстоит согласовать детали.

Также пока нет ясности и в том, какую минимальную ставку налога для корпораций предложат члены G20. Ранее представители "Большой семерки" (G7) договорились: ставка должна составлять не менее 15%, но в завлении по "двадцатке" такой цифры не фигурирует.