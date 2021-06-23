МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Состоятельных людей в мире стало больше в 2020 году на 5,2 млн, до 56,1 млн, сообщает CNN со ссылкой на доклад Credit Suisse, посвященный мировому богатству. Миллионерами стать многим удалось на фоне выплат для поддержки экономики, снижения процентных ставок центробанками и роста цен на жилье и активы.

По данным исследования, глобальное богатство выросло на 7,4%.

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По мнению аналитиков, благосостояние новых миллионеров росло в то время, как увеличивались экономические проблемы, вызванные пандемией.

"Мировое богатство не только сохраняло устойчивость перед лицом таких потрясений, но и фактически быстро росло во второй половине года", — цитирует СМИ автора исследования, экономиста Энтони Шоррокса.

Авторы доклада считают, что именно снижение процентных ставок центробанками оказало наибольшее влияние на ситуацию, и это стало главной причиной, по которой "цены на акции и цены на жилье процветают".

По оценке другого автора исследования, главного инвестиционного директора банка Credit Suisse Наннет Хехлер-Файд'Эрбе, вмешательство центральных банков "обошлось очень дорого", поскольку привело к росту госдолга по отношению к ВВП на 20 процентных пунктов. И щедрость госсектора позволила располагаемому доходу домашних хозяйств быть относительно стабильным и даже вырасти в некоторых странах.