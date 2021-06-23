2021-06-23T17:54:00+03:00
2021-06-23T17:55:11+03:00
2021-06-23T17:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210623/834015977.html
Блинкен назвал лучшего друга США
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом Штатов в мире. "У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", — сказал Блинкен на встрече с... ПРАЙМ, 23.06.2021
энтони блинкен, германия, сотрудничество, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83401/59/834015969.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83401/59/834015969.jpg
https://1prime.ru/images/83401/59/834015968.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83401/59/834015968.jpg
https://1prime.ru/images/83401/59/834015967.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83401/59/834015967.jpg
https://1prime.ru/gas/20210623/834011449.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом Штатов в мире.
"У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", — сказал Блинкен на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Блинкен заявил, что среди прочего планирует обсудить с главой Германии Россию и Китай.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает Меркель в Вашингтоне с визитом в следующем месяце.
Ранее Белый дом, а затем и кабмин ФРГ заявили, что Байден примет Меркель в Вашингтоне 15 июля, стороны обсудят COVID, климат, экономику и международную безопасность.