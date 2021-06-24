МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз в четверг официально принял секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. США, Канада и ЕС ввели новые санкции против Белоруссии

Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.

"Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в качестве ответа на эскалацию грубых нарушения прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая 2021 года", — указывается в заявлении. МИД Белоруссии оценил эффект от новых санкций Запада

В ЕС пояснили, что "новые экономические санкции включают запрет на прямую или непрямую продажу, поставки, трансфер или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата интернет и телефонной связи, товаров и технологий двойного и военного назначения".

"Торговля продукцией нефтяной промышленности, калийными удобрениям, продукции, используемой в табачной промышленности будет ограничена", — указывается в заявлении.

ЕС также планирует ограничить доступ Белоруссии на свои финансовые рынки. В заявлении указывается, что Европейский инвестиционный банк прекратит сотрудничество с государственным сектором Белоруссии, а государства ЕС должны будут ограничить свое участие в белорусском банковском секторе. Будет органичен и доступ к рынку капиталов ЕС, а также к услугам по страхованию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 21 июня сообщил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко — избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

Отношения еще более обострились после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Rayanair в Минске 23 мая этого года и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.