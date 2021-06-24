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В США опасаются дефолта и экономической катастрофы
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Дефолт и катастрофа в экономике грозит США, если не увиличить госдолг, так считает министр финансов страны Джанет Йеллен, пишут СМИ. Она пригрозила принять "чрезвычайные меры",... ПРАЙМ, 24.06.2021
новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Дефолт и катастрофа в экономике грозит США, если не увиличить госдолг, так считает министр финансов страны Джанет Йеллен, пишут СМИ. Она пригрозила принять "чрезвычайные меры", если с повышением госдолга возникнут сложности.
Сейчас допустимый уровень госдолга заморожен до 31 июля.
"Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии", — цитируют СМИ Йелен.