МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Дефолт и катастрофа в экономике грозит США, если не увиличить госдолг, так считает министр финансов страны Джанет Йеллен, пишут СМИ. Она пригрозила принять "чрезвычайные меры", если с повышением госдолга возникнут сложности.

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"Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии", — цитируют СМИ Йелен.