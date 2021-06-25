МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В Кремле сожалеют об отсутствии согласия в проведении саммита РФ-ЕС на встрече лидеров стран Евросоюза и напоминают, что президент РФ Владимир Путин был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Евросоюз захотел новых экономических санкций для России

Ранее лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России", говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.

"С сожалением. Вы знаете, что в целом президент Путин, он был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, и концептуальная позиция президента Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность. Путин об этом неоднократно говорил", — сказал Песков в ответ на вопрос, как оценивают данные выводы в Кремле.

Он напомнил, что совсем недавно, по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в германском издании Die Zeit, где "послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления атмосферы диалога".

"Мы знаем также, что и канцлер ФРГ, и президент Франции разделяют эту точку зрения, и что они действительно выступили с инициативой о начале такого диалога, что приветствовалось в Москве. И, к сожалению, мы сейчас получаем информацию о том, что действительно на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь в основном идет о так называемых младоевропейцах — это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю — мы сожалеем в этой связи", — добавил Песков.