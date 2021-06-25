БРЮССЕЛЬ, 25 июн — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите подтвердили, что при необходимости каждый раз будут рассматривать введение новых санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам европейской встречи в верхах. Евросоюз захотел новых экономических санкций для России

"Мы готовы принимать санкции каждый раз, когда это необходимо, рассматривать разные варианты ограничительных мер", — сказал он.

Накануне по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры Европейского союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.

В принятых по итогам дискуссии выводах указывалось, что "в целях повышения устойчивости ЕС, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза". Отмечается, что "с этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции". Сенатор рассказал, как Россия ответит на новые ограничения ЕС

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Отношения ЕС и России находятся в "негативной спирали", в Евросоюзе считают, что такая ситуация продолжится, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Мы решили проводить общую долгосрочную политику в отношении России на базе доклада (главы евродипломатии Жозепа Борреля), который был представлен на прошлой неделе. Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов", — подчеркнула она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС "будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение".