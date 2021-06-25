МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Лидеры ЕС во вторник в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Сенатор рассказал, как Россия ответит на новые ограничения ЕС

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — отметил глава Евросовета.

Он также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией.

Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступа российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией "минских соглашений".