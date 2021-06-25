2021-06-25T16:23:00+03:00
2021-06-25T16:36:02+03:00
2021-06-25T16:23:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210625/834036347.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидеры ЕС во вторник в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter... ПРАЙМ, 25.06.2021
санкции против рф, россия, ес, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83283/37/832833762.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/37/832833762.jpg
https://1prime.ru/images/83283/37/832833761.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/37/832833761.jpg
https://1prime.ru/images/83283/37/832833749.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/37/832833749.jpg
https://1prime.ru/world/20210625/834033330.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Лидеры ЕС во вторник в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — отметил глава Евросовета.
Он также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией.
Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступа российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией "минских соглашений".