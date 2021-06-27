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В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией
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Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в беседе с изданием "Зеркало недели" заявил о страхе вооруженного столкновения с Москвой. В частности, немецкий дипломат отметила, что вступление... ПРАЙМ, 27.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в беседе с изданием "Зеркало недели" заявил о страхе вооруженного столкновения с Москвой.
В частности, немецкий дипломат отметила, что вступление Украины в блок НАТО не произойдет в ближайшее время.
Она считает, что у альянса НАТО всегда были проблемы со государствами, где идет война.
"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — отметила Фельдгузен.
В то же время дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии транзита газа через украинскую территорию в страны Европы.
Она особо подчеркнула: об угрозе национальной безопасности из-за "Северного потока-2" заявляет не только Украина, но и Польша и страны Балтии.