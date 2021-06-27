МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в беседе с изданием "Зеркало недели" заявил о страхе вооруженного столкновения с Москвой. Россияне потеряли интерес к биткоину

В частности, немецкий дипломат отметила, что вступление Украины в блок НАТО не произойдет в ближайшее время.

Она считает, что у альянса НАТО всегда были проблемы со государствами, где идет война.

"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — отметила Фельдгузен.

В то же время дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии транзита газа через украинскую территорию в страны Европы.

Она особо подчеркнула: об угрозе национальной безопасности из-за "Северного потока-2" заявляет не только Украина, но и Польша и страны Балтии.