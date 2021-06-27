МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Огайо заявил, что иностранные государства унижают страну при президенте Джо Байдене. Трамп заявил, что остановил "Северный поток-2", а Байден его разрешил

"Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами", — отметил Трамп.

Экс-президент вновь обвинил партию Демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году, хотя американские суды с этим утверждением не согласились. Он добавил, что "катастрофа" на границе, где растет число нелегальных иммигрантов, тоже произошла при Байдене.

Трамп также призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.

Бывший президент сравнил прошлогодние выборы в США с выборами на Украине в 2004 году. Он заявил, что Демократическая партия их подтасовала.

"В Филадельфии было больше голосов, чем избирателей… Они устроили явку по северокорейскому образцу", — сказал Трамп.

"Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем", — отметил он.