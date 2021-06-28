МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Ангела Меркель в своем выступлении на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции заявила о прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией. Однако цель не достигнута, пишет РИА Новости.

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"Проблемой было то, что мы, возможно, не сможем сейчас пойти на такую встречу с единой позицией, а такая встреча требует хорошей подготовки. С моей точки зрения, на такой встрече необходимо говорить по всем вопросам, которые нас беспокоят, и по тем, по которым мы хотим сотрудничать. Наиболее беспокоящим являются гибридные атаки, которым мы все подвергаемся — это Франция, это Германия, это Италия, я знаю также, что и балтийские страны. И я считаю, что в этом вопросе нужно говорить не только между собой, но прямо говорить об этом с российским президентом", — заявила канцлер.

Меркель пояснила, что президент США Джо Байден сделал это на встрече с Владимиром Путиным по вопросу сотрудничества в сфере кибератак.

"Почему Европа не может делать то же самое?" — спросила она.

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По словам политика, помимо этого страны Евросоюза должны обсуждать с Москвой другие проблемные вопросы. Это Белоруссия, минский процесс по Украине, а также стратегические вопросы разоружения, мира и безопасности, будущего Сирии и Ливии, "где, естественно, можно изучить вместе с российским президентом, можно ли прийти к общим решениям".

"Отношения между Россией и Европейским союзом в настоящее время действительно не назвать хорошими, но даже в холодную войну люди говорили друг с другом. Но отсутствие диалога не ведет к решению проблем. Но мы идентифицировали темы, по которым мы хотим говорить с Россией, мы поручили провести работу, чтобы определить формат и условия переговоров. Это значит, что мы продвинулись вперед, но пока не у цели", — подытожила она.