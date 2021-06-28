ЖЕНЕВА, 28 июн — ПРАЙМ. Австралия попросила Всемирную торговую организацию (ВТО) начать консультации с Китаем по поводу введенных КНР антидемпинговых пошлин на австралийское бутилированное вино, сообщила пресс-служба ВТО. Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Китаем

"Австралия обратилась в ВТО с просьбой о консультациях по спору с Китаем относительно антидемпинговых и компенсационных мер, введенных Китаем в отношении импорта бутилированного вина из Австралии. Запрос был разослан членам ВТО 28 июня", — сообщили в пресс-службе организации.

Как поясняется, Австралия утверждает, что указанные меры несовместимы с различными положениями Антидемпингового соглашения ВТО, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах и Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. Запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО.

Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее решение без продолжения разбирательства в арбитраже. При этом если по истечении 60 дней консультации не помогут разрешить вопрос, Австралия может попросить ВТО, чтобы спор рассмотрели арбитры. Потанин оценил потери "Норникеля" от пошлин на экспорт металлов

Китай в конце ноября 2020 года ввел ввозные пошлины на австралийское вино до 212,1%. Как ожидалось, пошлины сильно ударят по австралийским виноделам, которые заявили, что ищут другие рынки сбыта. Китай оставался крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим рынком для экспорта австралийского вина.

Отношения КНР и Австралии ухудшились в последнее время по ряду направлений.