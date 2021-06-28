МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Минск проинформировал посла ЕС о конкретных шагах в рамках реагирования на европейские санкции. США, Канада и ЕС ввели новые санкции против Белоруссии

Европейский Союз в четверг, 24 июня, официально принял секторальные экономические санкции против Белоруссии.

Так, Минск запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введедению ограничительных мер, говорится в распространенном заявлении пресс-службы белорусского МИД.

"В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера", — говорится в заявлении.

При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают "ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода" в отношениях с Минском. МИД Белоруссии оценил эффект от новых санкций Запада

"Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе", — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС и приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".

МИД Белоруссии сообщил, что из-за санкций ЕС в ведомство был вызван глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель. Подчеркивается, что "в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".

"В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель", — говорится в распространенном заявлении пресс-службы МИД.

Предложения Минска о развитии диалога и сотрудничества с Европейским Союзом на основе принципов равноправия остаются в силе, подчеркнули в ведомстве. В Белоруссии оценили влияние санкций Запада на агрокомплекс

Добавляется, что Белоруссия отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС, главе представительства ЕС в республике также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко — избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

В Минске заявляли об ответе на санкции — в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.