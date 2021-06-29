МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Прокуратура Нью-Йорка готовит обвинение в отношении компании Trump Organization, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, пишет Politico со ссылкой на личного адвоката Трампа Рон Фишетти.

По данным издания, обвинения не касаются лично Трампа, они будут адресованы компании и группе сотрудников, которые получали различные корпоративные поощрения в виде автомобилей и квартир и при этом не выплачивали налоги, по подозрению властей.

"Это похоже на пьесу Шекспира "Много шума из ничего". Это настолько мало, что я не могу поверить, что мне придется заниматься подобным делом", — цитирует газета Фишетти.

Следователи изучают, на каком основании были выплачены льготы финансовому директору организации Аллену Вайссельбергу и другим менеджерам компании, произведены ли налоговые отчисления.

Сам Трамп назвал расследование политической "охотой на ведьм" со стороны демократов.