МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии, публикует мнение научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэня Ицзюня газета "Хуаньцю шибао", сообщают РИА Новости.

По словам эксперта, отказ от доллара не сильно повлияет на Россию, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не являются основным торговым партнером Москвы, а российская валюта признана стабильным платежным средством.

"Процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США", — цитирует китайское издание ученого.

Специалист считает, что для Вашингтона это станет унижением, потому что демарш Москвы поставит Вашингтон в "неловкое положение перед союзниками".