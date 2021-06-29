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Желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии, публикует мнение научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии, публикует мнение научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэня Ицзюня газета "Хуаньцю шибао", сообщают РИА Новости.
По словам эксперта, отказ от доллара не сильно повлияет на Россию, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не являются основным торговым партнером Москвы, а российская валюта признана стабильным платежным средством.
"Процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США", — цитирует китайское издание ученого.
Специалист считает, что для Вашингтона это станет унижением, потому что демарш Москвы поставит Вашингтон в "неловкое положение перед союзниками".