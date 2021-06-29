ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ. Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик. Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Согласно весеннему прогнозу ЕБРР, темпы роста ВПП в странах присутствия банка в 2021 году составят 4,2% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Однако, быстро распространяющийся индийский штамм коронавируса может перечеркнуть ожидания в странах с низкими темпами вакцинации, считает экономист.

"Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма", — отметила Яворчик.