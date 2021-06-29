2021-06-29T10:57:00+03:00
2021-06-29T11:25:01+03:00
2021-06-29T10:57:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210629/834059583.html
В ЕБРР рассказали, для каких экономик штамм "дельта" особо опасен
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный экономист Европейского... ПРАЙМ, 29.06.2021
пандемия коронавируса, мировая экономика, ебрр, новости, мировая экономика, экономика, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83393/41/833934152.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83393/41/833934152.jpg
https://1prime.ru/images/83393/41/833934151.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83393/41/833934151.jpg
https://1prime.ru/images/83393/41/833934139.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83393/41/833934139.jpg
https://1prime.ru/sience/20210629/834058656.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ. Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
Согласно весеннему прогнозу ЕБРР, темпы роста ВПП в странах присутствия банка в 2021 году составят 4,2% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Однако, быстро распространяющийся индийский штамм коронавируса может перечеркнуть ожидания в странах с низкими темпами вакцинации, считает экономист.
"Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма", — отметила Яворчик.