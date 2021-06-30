МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Чехия добавила в список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию и Тунис.

Добыча угля

Чехия требует от Польши сотни миллионов евро за уголь

Министерство здравоохранения Чехии запретило с 1 июля гражданам страны поездки в Россию и Тунис из-за высокого риска заражения коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Запрет на поездки продлится до 31 июля. Исключения будут сделаны для случаев неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского МИДа. Для россиян и граждан Туниса, временно находящихся на территории Чехии, запрет не действует. 

В список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом минздрав Чехии включил уже 14 государств.

 