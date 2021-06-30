2021-06-30T01:45:53+03:00
2021-06-30T01:45:53+03:00
2021-06-30T01:45:53+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210630/834065135.html
Чехия запретила полеты в Россию
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чехия добавила в список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию и Тунис. Министерство здравоохранения Чехии запретило с 1 июля гражданам страны поездки в... ПРАЙМ, 30.06.2021
туризм, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83261/21/832612121.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612121.jpg
https://1prime.ru/images/83261/21/832612114.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612114.jpg
https://1prime.ru/images/83261/21/832612101.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612101.jpg
https://1prime.ru/energy/20210616/833940914.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Чехия добавила в список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию и Тунис.
Министерство здравоохранения Чехии запретило с 1 июля гражданам страны поездки в Россию и Тунис из-за высокого риска заражения коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Запрет на поездки продлится до 31 июля. Исключения будут сделаны для случаев неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского МИДа. Для россиян и граждан Туниса, временно находящихся на территории Чехии, запрет не действует.
В список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом минздрав Чехии включил уже 14 государств.