ВАШИНГТОН, 30 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию запретили по его инициативе.

"Спасибо министру Питу Буттиджичу и министерству транспорта за то, что они по моей просьбе быстро выпустили распоряжение, предлагающее запретить продажу пассажирских авиабилетов между США и Белоруссией. Мы привлекаем к ответственности режим Лукашенко за его опасные действия и пренебрежение международными нормами", — написал Блинкен в Twitter.

США могут запретить продажу авиабилетов в Белоруссию

В случае введения запрета американские власти сохранят возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.