ЖЕНЕВА, 30 июн — ПРАЙМ. Потери мировой экономики из-за влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль могут составить более 4 триллионов долларов в 2020-2021 годах, говорится в докладе, подготовленном Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Турция остановила авиасообщение с шестью странами

"Согласно докладу ЮНКТАД, опубликованному 30 июня, крах международного туризма из-за пандемии коронавируса может привести к потере более 4 триллионов долларов в мировом ВВП в 2020 и 2021 годах", — говорится в отчете.

Предполагаемый ущерб вызван прямым воздействием пандемии на туризм и ее волнообразным воздействием на другие секторы, тесно связанные с ней.

"В докладе, представленном совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), говорится, что международный туризм и тесно связанные с ним секторы понесли, по оценкам, потери в размере 2,4 триллиона долларов США в 2020 году из-за прямых и косвенных последствий резкого сокращения числа международных туристов", — указывается в исследовании. "Посторонним В": Евросоюз закроется для британских туристов

Эксперты ожидают, что туристическая отрасль во второй половине 2021 года оживится, но ЮНКТАД прогнозирует, что в 2021 году потери составят от 1,7 триллиона до 2,4 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года. Подчеркивается, что восстановление туристической отрасли в значительной степени будет зависеть от распространения вакцин против COVID-19 во всем мире.

Согласно докладу, ожидается, что туристический сектор быстрее восстановится в странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.