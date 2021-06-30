МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Развитие "зеленой" экономики может привести к длинной инфляционной волне в мире, спрогнозировал председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов в ходе Международного финансового конгресса. Путин рассказал о целях по сдерживанию инфляции

"Я уверен для себя персонально, что "зеленая" повестка и климатическая повестка из-за того, какой объем инвестиций нужно будет делать в переделку производств, переделку инфраструктуры — это создание огромной, длинной инфляционной волны", — добавил он.

Конов отметил большой спрос на "зеленую" продукцию в мире.

"Я по "зеленым" продуктам в части физических продуктов, то есть, материалы, изделия, прочее. Они сейчас пользуются спросом от каких-то клиентов, клиенты готовы платить за них больше, более того, кто-то не готов принимать "незеленые" продукты для себя и с ними работать", — пояснил он.

"Но в целом, основная, к вопросу по льготам, история будет, что ограничит регулятор, то есть, я думаю, что будет и дополнительный спрос, а также будет ограничение на возможность производства продуктов с определенным следом, с определенной "незеленостью". Чем дальше, тем эта "незеленость" будет больше", — ответил он на вопрос, будут ли "зеленые" продукты пользоваться популярностью у инвесторов без льгот.