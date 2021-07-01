МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировая экономика может лишиться более 4 триллионов долларов. Это может произойти из-за обрушения международной туристической индустрии в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Такие данные представлены в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном на сайте организации.

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При этом, исследователи отмечают, что в странах, где вакцинация от COVID-19 идет более быстрыми темпами, можно ожидать сокращения убытков в туротрасли. Авторы доклада ожидают, что быстрее всех туризм восстановится во Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании и США.

Между тем, неравномерное внедрение вакцин по миру только обостряет негативные последствия для туризма в развивающихся странах, на которые приходится до 60% потерь глобального ВВП.

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Самый пессимистичный сценарий подразумевает сокращение числа международных туристических прибытий на 75%. Потери отрасли в этом случае составят на 948 миллиардов долларов, реальный ВВП при этом потеряет 2,4 триллиона долларов.

Второй сценарий предполагает сокращение туристов на 63%.

В третьем сценарии, эксперты учли и разделили внутренний и региональный туризм и подсчитали, туристов в странах с низким уровнем вакцинации будет меньше на 75% и на 37% в странах с высоким уровнем вакцинации.