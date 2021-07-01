МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев потерял "моральное превосходство". Из-за этого страны Евросоюза стремятся наладить диалог с Россией.

Она считает, что попытки европейских стран наладить диалог с Москвой, в том числе — по вопросу поставок газа посредством "Северного потока-2" — частично вызваны "размыванием" позиции Киева, которая перестала быть четкой и базироваться на "ценностях".

"Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Парламентарий выразила мнение, что в условиях достройки и запуска российского газопровода Украине необходима "реальная стратегия", главным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

"Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности", — заявила депутат и добавила, что аргументы Украины будут услышаны лучше, если страна будет продолжать "реальные реформы".