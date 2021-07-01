МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. После окончания пандемии COVID индивидуальный туризм в мире перейдет в фазу активного развития. Это может обернуться проблемой для туристической отрасли, заявил представитель Китайской ассоциации туристического сервиса (CATS) Цзинь Чжан Линь.

Как цитирует китайского политика сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР), для китайцев, которые планируют свой отпуск в России, частные поездки представляют большую опасность, чем групповые. Это связано с тем, что путешествие в группе гарантирует путешественникам поддержку туристической компании.

"Кроме того, группу сопровождает турлидер, который помогает решать все проблемы, связанные с безопасностью, медицинской помощью и прочие", — пояснил китайский чиновник. Он добавил, что возобновление российско-китайского туризма начнется именно с групповых программ поездок.

Цзинь также считает, что в будущем туристический обмен будет осуществляться по принципу "одного пузыря", согласно двусторонним соглашениям.

Он добавил, что успех в восстановлении международного туризма как отрасли будет зависеть от признания эффективности вакцин между странами и контролем ситуации с заболеваемостью.