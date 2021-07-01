КИЕВ, 1 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины принял закон, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом, созданную в 2014 году, такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В Киеве признали потерю "морального превосходства"

Вскоре после того, как Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, власти Украины решили создать там свободную экономическую зону. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. Также с 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе начала действовать СЭЗ, указ о создании которой подписал президент РФ Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по действующему украинскому законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взымаются общегосударственные налоги и сборы. По словам депутата Верховной рады от фракции "Голос" Рустема Умерова, власти предлагают отменить все "дискриминационные положения", касающиеся граждан Украины, проживающих на полуострове.

"Люди, которые имеют крымскую прописку, в целях налогообложения приравниваются к нерезидентам, то есть к иностранцам. И это приводит к тому, что, например, при продаже недвижимости или наследовании человек должен заплатить повышенный налог, как для иностранцев. Это нужно отменить, это отношение к гражданам Украины как к нерезидентам. Мы сейчас не проводим никаких хозяйственных операций с оккупированным Крымом, поэтому нам закон о СЭЗ "Крым" не очень нужен", — считает депутат. По его словам, после принятия закона на украинцев, проживающих в Крыму, Киев распространит такие же налоговые правила, как и внутри страны. Украина и Европа споткнулись о российский газ

Документом также предлагается урегулировать порядок пересечения границы с Крымом, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих "на временно оккупированной территории", и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".