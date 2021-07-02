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МВФ прогнозирует рекордный рост ВВП США в 2021 году
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП США в 2021 году вырастет на 7% — это самые высокие темпы роста американской экономики в современной истории. Еще в мае МВФ... ПРАЙМ, 02.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП США в 2021 году вырастет на 7% — это самые высокие темпы роста американской экономики в современной истории.
Еще в мае МВФ прогнозировал рост ВВП на уровне 6,4%.
Согласно прогнозу, динамичное восстановление экономики США от урона, нанесенного пандемией COVID-19, продолжится в 2022 году, когда рост ВВП составит 4,9%.
В сообщении отмечается, что прогнозы исходят из предпосылки, что законодатели США одобрят инициативы президента Джо Байдена в сферах занятости и семьи.