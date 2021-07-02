Назван регион, в котором развернется ожесточенная битва сверхдержав
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Самая напряженная и крупная за всю современную историю битва за глобальное господство грозит развернуться в Черноморском регионе. Это подтверждает активность России, сверхамбициозная решимость Турции, интерес со стороны Китая.
Вашингтону необходимо углублять сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО. ЕС тоже заботит ее геополитическое будущее.
Аналитики отмечают, Черноморский регион стал зоной глобальной конкуренции еще в 2008 году во время экономического кризиса, который усилии роль Китая благодаря инициативе "Один пояс, один путь".
События в 2008 году в Южной Осетии, а также в 2014 году на Украине, обострили региональную ситуацию.
По мнению экспертов, ведущую роль в регионе стала играть Турция, пытаясь балансировать между Россией и США и демонстрируя готовность бороться с китайским влиянием. В то же время, отмечается в статье, Китай "избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны".
в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, важность и будущий потенциал Черного моря стала проявляться еще сильнее, пишут эксперты.
https://1prime.ru/world/20210702/834096667.html