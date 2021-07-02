МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Самая напряженная и крупная за всю современную историю битва за глобальное господство грозит развернуться в Черноморском регионе. Это подтверждает активность России, сверхамбициозная решимость Турции, интерес со стороны Китая.

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Вашингтону необходимо углублять сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО. ЕС тоже заботит ее геополитическое будущее.

Аналитики отмечают, Черноморский регион стал зоной глобальной конкуренции еще в 2008 году во время экономического кризиса, который усилии роль Китая благодаря инициативе "Один пояс, один путь".

События в 2008 году в Южной Осетии, а также в 2014 году на Украине, обострили региональную ситуацию.

По мнению экспертов, ведущую роль в регионе стала играть Турция, пытаясь балансировать между Россией и США и демонстрируя готовность бороться с китайским влиянием. В то же время, отмечается в статье, Китай "избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны".

в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, важность и будущий потенциал Черного моря стала проявляться еще сильнее, пишут эксперты.