ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами, экономика РФ остается открытой для европейских коллег, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Песков объяснил необходимость жестких мер властей в пандемию

"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", — сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.

Мишустин отметил, что ряд из них уже разработан, они предполагают внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий.