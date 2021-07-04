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Экономика России открыта для европейских коллег, заявил Мишустин
Мировая экономика
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Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами, экономика РФ остается открытой для европейских коллег, заявил премьер-министр России... ПРАЙМ, 04.07.2021
михаил мишустин, европа, промышленность, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами, экономика РФ остается открытой для европейских коллег, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", — сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.
Мишустин отметил, что ряд из них уже разработан, они предполагают внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий.