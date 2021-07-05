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Аналитики ждут роста индекса деловой активности еврозоны в июне
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Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, полагают... ПРАЙМ, 05.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX.
Соответствующие данные будут опубликованы исследовательской организацией Markit Economics, в понедельник, 5 июля, в 11.00 мск.