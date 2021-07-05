МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Фондовые биржи АТР в основном растут вслед за США

Соответствующие данные будут опубликованы исследовательской организацией Markit Economics, в понедельник, 5 июля, в 11.00 мск.