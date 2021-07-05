БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Доходы домохозяйств в еврозоне, куда входят 19 из 27 стран Евросоюза, выросли в первом квартале текущего года на 1,3%, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Годовые темпы роста валового располагаемого дохода домашних хозяйств увеличились до 1,3% в первом квартале 2021 года после 0,7% в предыдущем квартале", — говорится в релизе.

Зарплаты увеличились в регионе на 0,2% после падения на 0,9% кварталом ранее.

Расходы на потребление семей вновь снизились, но более низкими темпами — на 4,5% после 7,1%. Кредиты домашним хозяйствам увеличились на 3,4% после 3,1% кварталом ранее. Годовой рост финансовых вложений составил 4,8% в первом триместре против 4,1% в предыдущем квартале, в основном за счет акций, отмечает ЕЦБ. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

ЕС погрузился в сильнейший за многие десятилетия экономический кризис весной прошлого года из-за борьбы с пандемией коронавируса. По мнению Еврокомиссии, экономика Евросоюза полностью восстановится от него через полтора года.

По последним прогнозам ЕК, ВВП Евросоюза вырастет в нынешнем году на 4,2%, а в следующем — на 4,4%. Это весенний прогноз Еврокомиссии, который был улучшен по сравнению с предыдущими, зимними оценками.