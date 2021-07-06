МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Власти Китая выбрали новое направление для "закручивания гаек" китайским же технологическим гигантам. Как пишет CNBC, правительство Поднебесной открыло еще один фронт в войне, которую Пекин ведет с компаниями с прошлого года. ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

Теперь Китай хочет ввести регуляцию сбора и защиты персональных данных.

Итак, в первые три июльских дня китайское управление по вопросам киберпространства начало сразу несколько расследований.

2 июля власти объявили о проверке агрегатора такси Didi: она связана с безопасностью данных.

4 июля компания столкнулась с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в Китае.

Накануне, 5 июля, сообщили о расследованиях в отношении Boss Zhipin. Это разработчик приложения для поиска работы. Также следствие заинтересовалось и дочерними структурами: Full Truck Alliance (предлагает онлайн-решения в сфере доставки грузов).

Отмечается, что Didi и Boss Zhipin недавно вышли на биржу в США.

Издание отмечает, что Пекин оказывает давление на технологических гигантов не первый месяц. Но ранее акцент делался на вопросах конкуренции и регуляции финансовых технологий. Сейчас правительство занялось вопросами хранения данных.