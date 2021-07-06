2021-07-06T12:17:00+03:00
2021-07-06T12:18:13+03:00
2021-07-06T12:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210706/834122138.html
Розничные продажи в еврозоне выросли лучше прогноза в мае
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 4,6% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 06.07.2021
розничная торговля, европейская экономика, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83412/20/834122050.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83412/20/834122050.jpg
https://1prime.ru/images/83412/20/834122049.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83412/20/834122049.jpg
https://1prime.ru/images/83412/20/834122037.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83412/20/834122037.jpg
https://1prime.ru/oil/20210706/834121315.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 4,6% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении 4,4%.