2021-07-06T12:17:00+03:00

2021-07-06T12:18:13+03:00

2021-07-06T12:17:00+03:00

2021

https://1prime.ru/world/20210706/834122138.html

Розничные продажи в еврозоне выросли лучше прогноза в мае

Мировая экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 4,6% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 06.07.2021

розничная торговля, европейская экономика, новости, мировая экономика, экономика

https://1prime.ru/images/83412/20/834122050.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83412/20/834122050.jpg

https://1prime.ru/images/83412/20/834122049.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83412/20/834122049.jpg

https://1prime.ru/images/83412/20/834122037.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83412/20/834122037.jpg

https://1prime.ru/oil/20210706/834121315.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60