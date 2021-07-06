МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 4,6% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Нефтепровод "Дружба" в Гомельской области

НПЗ в Германии, получающий нефть по "Дружбе", продлил ремонт до 15 июля

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении 4,4%.