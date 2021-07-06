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Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
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Белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию. Такое заявление он сделал во время... ПРАЙМ, 06.07.2021
товарооборот, германия, китай, россия, санкции, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию.
Такое заявление он сделал во время совещания с правительством Белоруссии, где обсуждаются ответные меры на санкции со стороны стран Запада. Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.
"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания", — сказал глава государства.
Он заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии.
"Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу", — заявил он.
"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", — цитирует агентство слова президента.