МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию. "Газпром" придумал способ заставить Европу платить

Такое заявление он сделал во время совещания с правительством Белоруссии, где обсуждаются ответные меры на санкции со стороны стран Запада. Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания", — сказал глава государства.

Он заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии.

"Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу", — заявил он.

"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", — цитирует агентство слова президента.