МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июне 2021 года увеличился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 121,554 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе – июне 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 121 554,4 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 28,9%", — сообщает ФТС.

В июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 21,323 миллиарда долларов и по сравнению с маем сократился на 0,7%.

При этом импорт химической продукции сократился на 3,6% и составил 3,921 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 1,8% до 11,213 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 0,6% до 2,225 миллиарда долларов, а текстильных изделий и обуви возрос на 14,7% до 1,171 миллиарда долларов. Кремль оценил возможное ограничение Минском транзита из Европы

Импорт товаров машиностроительной продукции в июне по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года возрос за счет увеличения закупок летательных аппаратов в 3,1 раза, судов и плавучих средств – в 2 раза, средств наземного транспорта – в 1,9 раза, электрооборудования – на 22,2%, механического оборудования – на 17,8%, а поставки железнодорожных локомотивов сократились на 29,7%, инструментов и аппаратов оптических – на 1,1%.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки растительного масла в 2,4 раза, рыбы – в 1,8 раза, мяса и субпродуктов – на 54,1%, сахара – на 49,4%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 27,7%, овощей – на 9,1%, табака – на 7,7%, фруктов и орехов – на 6,2%, а поставки молочных продуктов остались на уровне прошлого года. В то же время поставки зерновых культур сократились на 40,4%.