МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Исландия отчиталась об "ошеломляющих успехах" эксперимента с сокращенной рабочей неделей, пишет forbes.ru. В ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Исследование проводилось в 2015-2019 годах, но итоги подвели только сейчас.

Итак, 86% жителей Исландии уже сейчас стали работать меньше либо получат такую возможность в будущем.

В стране прошли два масштабных эксперимента по сокращению рабочего времени. Отчет опубликован на сайте исландской некоммерческой организации Alda (специализируется на вопросах демократии и устойчивого развития). Проект вели совместно с центром Autonomy (Великобритания).

Участники эксперимента работали по сокращенному графику: по 35-36 часов в неделю вместо 40 часов. Их зарплата оставалась на прежнем уровне.

В первом эксперименте приняли участие около 2500 человек,

во втором — 440.

В совокупности оба исследования охватили больше 1% трудоспособного населения страны.

После подведения первых успешных итогов испытаний профсоюзы Исландии добились постоянного сокращения рабочего времени для десятков тысяч работников.

"Испытания увенчались ошеломляющим успехом <…> На момент публикации этого отчета 86% работающего населения Исландии трудятся на условиях, по которым их либо уже перевели на сокращенный рабочий день, либо у них есть право сделать это в будущем", — говорится в отчете Alda. Также в документе поясняется, что от этого не пострадали ни производительность труда, ни качество услуг.

В большинстве случаев сокращение рабочего времени даже помогло улучшить сервис.

Эксперименты проводились в разных сферах и затрагивали работников:

детских садов,

больниц,



организаций, которые оказывают социальные услуги.

Как следует из отчета, благополучие участников эксперимента резко повысилось сразу по нескольким показателям. Это уровень стресса, уровень выгорания до состояния здоровья, а также улучшение баланса между работой и личной жизнью.

В то же время, отмечают авторы исследования, испытания не оказали никакого влияния на бюджет города или страны.