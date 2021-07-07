МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В настоящее время перед Великобританией стоит три катастрофических риска для финансов страны, заявило местное Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), пишет Bloomberg. Европе предложили заплатить миллиарды за спасение планеты

Главной из угроз в OBR для королевства считают потребность в финансировании государственных расходов, связанных с пандемией.

Это расходы в размере более чем в 30 миллиардов фунтов (больше 3 триллионов рублей), которые потребуются стране в ближайшие три года.

В основном эти деньги требуются для расходов в здравоохранении, в том числе — финансирование программ вакцинации и тестирования жителей на COVID.

Помимо этого, дополнительных денег требуют транспортная сфера и образование.

Второй риск — связан с обещанием правительства по устранению чистых выбросов в атмосферу к 2050 году. На его реализацию может привести к росту государственного долга в объеме 21% валового внутреннего продукта (ВВП) в течение следующих 30 лет.

Частично эти расходы можно будет покрыть за счет налогов на выбросы углерода, однако этого недостаточно.

Отмечается, что сам государственный долг уже достиг почти 100% ВВП Британии и сам по себе представляет третью угрозу для финансов королевства.