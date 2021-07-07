МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В настоящее время перед Великобританией стоит три катастрофических риска для финансов страны, заявило местное Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), пишет Bloomberg.

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Европе предложили заплатить миллиарды за спасение планеты

Главной из угроз в OBR для королевства считают потребность в финансировании государственных расходов, связанных с пандемией.

Это расходы в размере более чем в 30 миллиардов фунтов (больше 3 триллионов рублей), которые потребуются стране в ближайшие три года.

В основном эти деньги требуются для расходов в здравоохранении, в том числе — финансирование программ вакцинации и тестирования жителей на COVID.

Помимо этого, дополнительных денег требуют транспортная сфера и образование.

Второй риск — связан с обещанием правительства по устранению чистых выбросов в атмосферу к 2050 году. На его реализацию может привести к росту государственного долга в объеме 21% валового внутреннего продукта (ВВП) в течение следующих 30 лет.

Частично эти расходы можно будет покрыть за счет налогов на выбросы углерода, однако этого недостаточно.

Отмечается, что сам государственный долг уже достиг почти 100% ВВП Британии и сам по себе представляет третью угрозу для финансов королевства.