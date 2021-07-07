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Еврокомиссия ждет восстановления европейского ВВП в четвертом квартале
Мировая экономика
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ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, на квартал раньше, чем ожидалось весной, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии. "ВВП,... ПРАЙМ, 07.07.2021
европейская экономика, ввп, пандемия коронавируса, новости, мировая экономика, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, на квартал раньше, чем ожидалось весной, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
"ВВП, как ожидается, вернется к докризисному уровню в последнем квартале 2021 года как в ЕС, так и в зоне евро. Для еврозоны это будет на квартал раньше, чем ожидалось в (последнем — ред.) весеннем прогнозе", — говорится в документе.
Однако к концу 2022 года ВВП Евросоюза будет немного ниже, чем ожидалось до начала сильнейшего за последние десятилетия кризиса, вызванного борьбой с пандемией, отмечает ЕК.