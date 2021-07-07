БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, на квартал раньше, чем ожидалось весной, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии. Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год

"ВВП, как ожидается, вернется к докризисному уровню в последнем квартале 2021 года как в ЕС, так и в зоне евро. Для еврозоны это будет на квартал раньше, чем ожидалось в (последнем — ред.) весеннем прогнозе", — говорится в документе.

Однако к концу 2022 года ВВП Евросоюза будет немного ниже, чем ожидалось до начала сильнейшего за последние десятилетия кризиса, вызванного борьбой с пандемией, отмечает ЕК.